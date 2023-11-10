Як зберегти колір речей під час прання: лайфхаки

Правильна техніка прання відіграє важливу роль. UAportal розповідає, як легко та просто забезпечити чистоту білизни.

Розділяємо біле та кольорове

Щоб досягти високої якості прання, дуже важливо почати з сортування білизни в окремі купи для білих, світлих і темних речей. Така практика запобігає розмиванню кольору та зберігає яскравість білих речей.

Уважно читайте та дотримуйтесь інструкцій з догляду на етикетках одягу, особливо для делікатних тканин. Правильно сортуючи білизну, кожне прання отримає відповідну обробку, що призведе до чистоти та довговічності одягу.

Читайте також: Чому не можна прати речі у гарячій воді

Попередня обробка плям

Ще один важливий лайфхак для досягнення високої якості прання – це попередня обробка плям перед пранням. Стійкі плями не завжди вдається повністю вивести під час звичайного прання. Щоб ефективно вивести пляму, визначте її тип і використовуйте відповідний засіб для виведення плям або домашній розчин.

Нанесіть засіб безпосередньо на забруднену ділянку і м'яко втирайте його в тканину. Перед прання залиште одяг на декілька хвилин, щоб засіб подіяв. Цей додатковий крок значно збільшує шанси на видалення плям, в результаті чого ви отримаєте чистий одяг без плям.

Використання належної кількості прального засобу

Використання правильної кількості прального засобу має вирішальне значення для досягнення якісного результату прання. Надмірна кількість прального засобу може призвести до залишків мила на одязі, а недостатня – до неефективного прання.

Для легких забруднень зазвичай достатньо невеликої кількості прального засобу, тоді як для сильно забруднених речей може знадобитися більше засобу. Правильно відмірявши кількість прального порошку, ви отримаєте чисту та свіжу білизну без зайвого мильного нальоту.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!