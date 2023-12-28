Як зберегти свіжість троянд якомога довше: 3 дієвих лайфхаки

Троянди є популярним вибором, коли справа доходить до дарування квітів. Однак їхня чарівність іноді може зникати занадто швидко. UAportal розповів про три лайфхаки, які варто знати, щоб зберегти квіти свіжими якнайдовше.

Щодня міняйте воду

Щоб забезпечити тривалу красу ваших троянд, важливо міняти воду у вазі щодня. Спочатку доведіть її до кипіння, а потім дайте охолонути до кімнатної температури.

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Регулярно обрізайте стебла

Простий, але ефективний спосіб продовжити життя вашого букета – щодня злегка підрізати стебла. Роблячи свіжий зріз під кутом, ви покращуєте здатність троянд поглинати воду і важливі поживні речовини.

Аспірин

Для додаткового стимулу для збереження свіжості вашого букета, розчиніть 1-2 звичайні таблетки аспірину у воді. Ця техніка не обмежується трояндами і може бути використана для будь-якого букета. Аспірин містить сполуку, яка діє як гормон росту для рослин, сприяючи поглинанню води та подовжуючи тривалість життя квітів.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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