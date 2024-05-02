Як зберегти продукти харчування свіжими: дієві лайфхаки

Коли справа доходить до збереження свіжості продуктів харчування, правильне зберігання є надзвичайно важливим. UAportal дізнався про практичні поради щодо збереження свіжості фруктів, овочів, молочних продуктів та м'яса.

Як зберігати фрукти

Фрукти, такі як банани та яблука, можна загорнути в поліетиленову плівку, щоб уповільнити процес дозрівання. Щоб зберегти ягоди свіжими, спробуйте оцтову ванну, замочивши їх у воді у співвідношенні оцту до води 1:3, щоб знищити спори плісняви. Крім того, такі фрукти, як помідори та авокадо, бажано зберігати при кімнатній температурі, поки вони не дозріють, а потім зберігати їх у холодильнику, щоб продовжити їхню свіжість.

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Як зберігати овочі

Моркву та селеру можна зберігати в ємності з водою, щоб вони довше залишалися хрусткими. Картоплю і цибулю, слід зберігати їх у прохолодному, темному і добре провітрюваному місці, тримаючи їх окремо. Бланшування та заморожування таких овочів, як броколі та стручкова квасоля, може подовжити термін їх зберігання.

Як зберігати молочні та м'ясні продукти

Сир слід загортати в пергамент або вощений папір, а не в поліетилен, щоб він міг дихати. М'ясо зберігайте на нижній полиці холодильника.

Бажано відокремлювати сире м'ясо від вареного і зберігати їх в окремих контейнерах. Зберігайте яйця в оригінальній упаковці в основній частині холодильника.

Нагадаємо, ми розповіли, як правильно зберігати продукти харчування.

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