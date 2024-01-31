Як зберегти приємний запах на кухні: 5 корисних порад

На кухні часто накопичуються різні запахи. Вони мають здатність швидко поширюватися і проникати не лише на штори та одяг, але й навіть на меблі. UAportal підготував 5 корисних порад, які допоможуть вам без зайвого клопоту підтримувати приємний запах на кухні.

Догляд за меблями

Щоб врятувати табурети, стільці та інші предмети меблів від стійкого запаху їжі, протріть їх антисептиком на основі спирту. Цей ефективний засіб швидко усуває небажані аромати.

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Нейтралізуйте запахи на кухні

Чи знали ви, що оцет може прийти вам на допомогу, коли справа доходить до нейтралізації запахів? Просто нагрійте сковорідку, додайте невелику кількість оцту і дайте йому випаруватися. Цей швидкий і простий метод допоможе усунути неприємні запахи в найкоротші терміни.

Догляд за столовими приладами

Якщо ви помітили небажані запахи на столових приладах, спробуйте використати звичайний лимон для боротьби з цією проблемою. Все, що вам потрібно зробити, це натерти їх шматочком цитруса і залишити на кілька хвилин. Після цього просто протріть їх серветкою.

Підтримуйте чистоту

І останнє, але не менш важливе: не забувайте надавати пріоритет чистоті у вашому домі, особливо в місцях, яких часто торкаються, наприклад, дверних ручок. Регулярно протирайте ці поверхні антисептиком або спиртом, щоб запобігти затриманню бактерій, які можуть спричинити неприємний запах, у ванній кімнаті та на кухні.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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