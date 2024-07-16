Як зберегти напої прохолодними навіть на пляжі: літні лайфхаки

Влітку настає спека, яка потребує винахідливих способів, щоб прохолодитись. Потрібно подбати про те, щоб напої залишалися освіжаюче холодними.

Але що робити, якщо забули вдома портативний холодильник? UAportal розповів про зручне рішення із використанням легкодоступних предметів.

Один із найдоступніших предметів, що творить дива – це звичайна фланель, яку можна знайти у будь-якому супермаркеті. Неймовірно легко перетворити цю звичайну тканину на ефективний охолодний пристрій.

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Почніть із занурення фланелі у воду, щоб вона повністю ввібрала рідину. Потім покладіть її в морозильну камеру на кілька годин до повного заморожування. Після цього покладіть фланель у пакет на блискавці і покладіть у сумку для напоїв.

Заморожена фланель зберігатиме свою прохолоду годинами. Більше того, її можна використовувати, щоб охолодити певні ділянки тіла. Прикладіть її до чола, шиї або плечей, щоб миттєво врятуватися від літньої спеки.

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