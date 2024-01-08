Як зберегти та примножити гроші в гаманці: 3 ефективні лайфхаки

Ми всі прагнемо краси, здоров'я та фінансового процвітання. Хоча гроші не можуть бути єдиною метою в житті, вони мають силу матеріалізувати наші бажання та задовольняти наші потреби. UAportal розповів про три цікаві лайфхаки які допоможуть примножити гроші в гаманці.

Купуйте якісні речі

Давня приказка говорить: "Скупий платить двічі". Мало хто розуміє її справжню суть. Невпинна гонитва за дешевшими товарами, знижками чи недорогим одягом часто призводить до марнування заощаджень.

Замість того, щоб наповнювати свій гардероб численними речами зі знижками, але нижчої якості, подумайте про те, щоб інвестувати у дві-три речі з якісної тканини. Такий підхід гарантує міцність, довговічність і задоволення від покупки.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

Купуйте з розумом

Ця порада відрізняється від попередньої і підкреслює важливість розсудливості при прийнятті рішень про покупку. Якісні товари можна знайти не лише в магазинах ексклюзивних брендів. Примітно, що секонд-хенди також можуть похвалитися одягом, виготовленим з гарних матеріалів.

Шукайте інформацію

Постійне інформування про різноманітні можливості, пошук підробітку та шляхів примноження заощаджень – це значний внесок в особисте багатство. Активна життєва позиція передбачає пошук змін у роботі, започаткування власного бізнесу, рекламу та продаж старих речей або здачу в оренду житла.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!