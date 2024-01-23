Як зберегти білий колір шкарпеток під час прання: 4 прості способи

Білі шкарпетки потребують особливого догляду, щоб зберегти свій колір. UAportal розповів про практичні методи відновлення білизни шкарпеток.

Використання оцту

Багато людей стикаються з проблемою збереження шкарпеток білими після прання. Одна з ефективних порад – використовувати оцет. Перед тим, як кинути шкарпетки в прання, їх слід замочити в суміші води та оцту на кілька годин. Це допоможе розщепити накопичений бруд і видалити стійкі плями.

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Відокремлення білого від кольорового

Ще одна важлива порада для збереження шкарпеток білими – відокремлювати їх від кольорових речей під час прання. Якщо прати білі шкарпетки окремо, можна зберегти їхню яскравість. Це простий, але ефективний крок для збереження їх кольору.

Попередня обробка плям

Для сильно забруднених шкарпеток дуже важливо попередньо обробити їх перед пранням. Якісний засіб для виведення плям слід нанести на уражені ділянки, обережно втерти й залишити на деякий час перед тим, як покласти шкарпетки в пральну машину.

Регулярний догляд

Регулярний догляд необхідний для збереження білизни та чистоти шкарпеток, запобігаючи накопиченню бруду та поту, які впливають на колір. Рекомендується використовувати делікатний режим прання та уникати високих температур, щоб зберегти тканину.

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