Як зняти старі шпалери: три цікаві лайфхаки

Зняття старих шпалер може бути складним завданням. UAportal з'ясував, як ефективно їх позбутися за допомогою підручних предметів.

Мильний розчин

Щоб зняти старі шпалери зі стіни одним полотном, почніть зі змішування теплої води з господарським милом у пляшці з пульверизатором. Ретельно просочіть шпалери мильним розчином, переконавшись, що всі ділянки покриті. Залиште на 15-20 хвилин, щоб розчин проник у шпалери і послабив клей.

Потім за допомогою шпателя акуратно підніміть краї шпалер. Повільно потягніть за ослаблені краї, додаючи більше мильного розчину, доки не відклеїться все полотно. Нарешті, протріть стіну вологою губкою і видаліть залишки клею, що залишилися.

Використання кондиціонера для білизни

Змішайте одну частину кондиціонера з трьома частинами гарячої води в пульверизаторі. Рясно обприскайте шпалери розчином. Залиште розчин на 15-20 хвилин, щоб він розм'якшив клей, що знаходиться під шпалерами.

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Потім обережно відклейте шпалери від стіни, починаючи з кута. Якщо шпалери не відклеюються легко, нанесіть розчин кондиціонера для білизни ще раз і зачекайте ще кілька хвилин, перш ніж намагатися їх зняти. Коли шпалери будуть повністю видалені, протріть стіну ганчіркою, змоченою в теплій мильній воді.

Відпарювання

Наповніть відпарювач водою і дайте йому нагрітися. Потримайте відпарювач біля шпалер близько 30 секунд, щоб пара проникла крізь папір і клей.

Після того, як тепло розпушить шпалери, за допомогою шпателя акуратно підніміть кут шпалер. Повільно знімайте шпалери зі стіни, тримаючи відпарювач поруч. Коли шпалери будуть зняті, протріть стіну чистою вологою ганчіркою, щоб позбутися залишків клею.

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