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Лайфхаки

Як зняти обручку з набряклого пальця: Корисні лайфхаки

Марина Грамович

Практичні та прості рішення

UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть легко зняти обручку. Дізнайтеся, як за допомогою мила, холодної води та зубної нитки можна позбутися каблучки з набряклого пальця.

Мастила

Один з простих лайфхаків для зняття каблучки з набряклого пальця – це використання мастила, наприклад, лосьйону для рук або мила. Нанесіть його на палець і обережно зніміть каблучку. Мастило допоможе обручці легше зіслизнути з пальця, не спричиняючи зайвого дискомфорту.

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Холодна вода

Щоб зняти каблучку з набряклого пальця, занурте руку в ємність з крижаною водою на кілька хвилин, щоб полегшити її зняття. Після цього обережно покрутіть і зніміть кільце.

Зубна нитка

Якщо попередні поради виявилися неефективними, варто розглянути ще один метод – використання зубної нитки. Обережно протягнувши шматочок зубної нитки під каблучку, можна створити доріжку, по якій каблучка легко зіслизне з набряклого пальця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна давати міряти свою обручку іншим людям.

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