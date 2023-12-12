Як зняти обручку з набряклого пальця: Корисні лайфхаки

UAportal розповів про три лайфхаки, які допоможуть легко зняти обручку. Дізнайтеся, як за допомогою мила, холодної води та зубної нитки можна позбутися каблучки з набряклого пальця.

Мастила

Один з простих лайфхаків для зняття каблучки з набряклого пальця – це використання мастила, наприклад, лосьйону для рук або мила. Нанесіть його на палець і обережно зніміть каблучку. Мастило допоможе обручці легше зіслизнути з пальця, не спричиняючи зайвого дискомфорту.

Читайте також: Шість хитрощів, як видалити наклейку, не залишивши слідів

Холодна вода

Щоб зняти каблучку з набряклого пальця, занурте руку в ємність з крижаною водою на кілька хвилин, щоб полегшити її зняття. Після цього обережно покрутіть і зніміть кільце.

Зубна нитка

Якщо попередні поради виявилися неефективними, варто розглянути ще один метод – використання зубної нитки. Обережно протягнувши шматочок зубної нитки під каблучку, можна створити доріжку, по якій каблучка легко зіслизне з набряклого пальця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не можна давати міряти свою обручку іншим людям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!