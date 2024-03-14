Як заощадити воду у квартирі чи будинку: 3 ефективних лайфхаки

UAportal розповів про те, як заощадити воду у квартирі, використовуючи ефективні системи та переробляючи стічні води. Дізнайтеся, що варто зробити, щоб зменшити витрати на комунальні платежі.

Система крапельного поливу

Щоб зменшити споживання води у квартирі, можна розглянути можливість використання системи крапельного поливу для кімнатних рослин. Це відіграє важливу роль у доставці води безпосередньо до коріння, тим самим мінімізуючи втрати від випаровування або стікання. Завдяки точному контролю потоку води до кожної рослини можна забезпечити достатню кількість, що сприяє їх загальній стійкості.

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Душові лійки

Для ефективного зменшення споживання води у квартирі рекомендується встановлювати душові лійки з низькою витратою води. Вони розроблені таким чином, щоб мінімізувати витрати, зберігаючи при цьому оптимальний тиск. Це суттєво сприяє економії води без шкоди для комфорту.

Повторне використання стічних вод

Ефективним підходом до зменшення споживання води у квартирі є очищення та повторне використання стічних вод. Ця рідина може бути повторно використана для різних видів діяльності, таких як полив рослин, змив туалету та прибирання. Впровадження такого підходу значно зменшує використання питної води, прокладаючи шлях до значного заощадження та зменшуючи загальний вплив на навколишнє середовище.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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