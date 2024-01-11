Як зекономити на пранні: 3 цікавих лайфхаки

Пральна машина, безсумнівно, спрощує життя домогосподарок, але вона також призводить до помітного збільшення рахунків за комунальні послуги. UAportal розповів про три секрети, якими користуються досвідчені господині для забезпечення ефективності прання та економії коштів.

Правильний вибір прального порошку

Один з ключових секретів полягає у виборі прального порошку. Не ведіться на рекламні кампанії та не піддавайтеся бажанню витрачатися на дорогі порошки. У більшості випадків засоби для прання середнього або бюджетного класу не поступаються за ефективністю своїм дорожчим аналогам. Не шкодуйте часу на вивчення складу засобів для прання та віддавайте перевагу якості.

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Оптимальний розмір завантаження

Уникайте спокуси запустити прання лише з частковим завантаженням, що може призвести до марного споживання енергії. Незалежно від того, чи ви перете кілька речей, чи завантажуєте їх повністю, ви споживатимете однакову кількість прального засобу та електроенергії.

Контроль температури

Досягнення чистоти та гігієни не обов'язково вимагає використання високих температур, які поглинають енергію. Хоча деякі господині вважають, що висока температура необхідна для нейтралізації шкідливих мікроорганізмів, варто зазначити, що більшість видів білизни можна ефективно випрати при помірній температурі. Встановіть у пральній машині температуру 30 градусів, використовуйте якісний миючий засіб, і ви побачите, що цього більш ніж достатньо, щоб впоратися з щоденними плямами та неприємними запахами.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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