Як заощадити на продуктах без шкоди для якості: лайфхаки

Заощадження на продуктах харчування без шкоди для якості може суттєво вплинути на бюджет. UAportal дав кілька практичних порад, які допоможуть досягти цієї мети.

Плануйте раціон

Один з лайфхаків, який допоможе заощадити на їжі без шкоди для якості – це планування раціону заздалегідь. Склавши тижневий план харчування та список, можна уникнути імпульсивних покупок і зменшити марнотратство. Дотримуйтесь списку і намагайтеся купувати інгредієнти, які можна використати відразу для приготування кількох страв.

Читайте також: Як правильно зберігати продукти: чотири основні правила для господинь

Відвідуйте ринки

Ринки часто пропонують свіжі, вирощені на фермах продукти за нижчими цінами, ніж у супермаркетах. Також це може гарантувати, що ви отримаєте якісні продукти за доступною ціною.

Заморожуйте їжу

Крім того, приготування їжі великими порціями та заморожування залишків може допомогти в економії часу та бюджету. Готуючи більші порції та заморожуючи окремі частини, ви можете зручно їсти домашню їжу, коли це потрібно.

Нагадаємо, ми розповіли про декілька корисних лайфхаків, які допоможуть знайти несподівані, але практичні способи перетворення продуктів харчування на цінних помічників у побуті.