Як зекономити місце у валізі: 5 ефективних порад

Планування відпустки може бути захоплюючим процесом, але пакування валіз часто перетворюється на справжній виклик. UAportal розповів, як дотримуючись простих правил і рекомендацій, ви зможете забезпечити собі безтурботний і ефективний процес пакування речей для майбутньої подорожі.

Пакуйте лише необхідні речі

Зменшіть кількість одягу, який ви берете з собою в подорож. Візьміть лише 2 пари взуття, 5 верхніх речей (наприклад, футболки, джемпери та сорочки) і 1 купальник. Щодо спідньої білизни, плануйте взяти з собою лише два варіанти.

Виберіть один повноцінний низ, наприклад, штани, і один укорочений варіант, наприклад, шорти. Проте зауважте, що необхідно підбирати речі по погоді та за необхідністю.

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Обирайте одяг нейтральних кольорів

Обирайте одяг нейтральних кольорів у спокійних відтінках. Це дозволить легше комбінувати речі.

Згорніть одяг в рулон

Коли справа доходить до пакування валізи, дуже важливо максимізувати простір. Щоб досягти цього, замість того, щоб складати речі, згорніть їх у рулони.

Обирайте компактні контейнери

Хоча важливо мати з собою основні косметичні засоби, перевезення повнорозмірних баночок або флаконів часто призводить до зайвого об'єму у багажі. Щоб мінімізувати місце, займане косметикою, перекладіть її в невеликі, зручні для подорожей контейнери. Для цього можна використовувати різні варіанти, наприклад, переробити маленькі одноразові пляшечки або навіть використати старі контейнери для лінз для зберігання крему чи лосьйону.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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