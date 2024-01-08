Як зробити прання екологічним та дешевшим: 5 дієвих порад

UAportal розповів про практичні поради, які допоможуть не лише зробити процес прання більш екологічним для довкілля, зокрема зменшивши вуглецевий слід, але й допомогти заощадити час та гроші.

Обирайте натуральні засоби для виведення плям

Замість того, щоб покладатися на агресивну хімію, обирайте натуральні засоби для виведення плям. Такі розчини, як оцет і вода, харчова сода або господарське мило, можуть ефективно впоратися з багатьма забрудненнями. Наприклад, нанесення рясного шару мила безпосередньо на пляму перед пранням може дати чудові результати без використання додаткових засобів.

Обирайте екологічно чисті засоби для прання

Звертайте увагу на етикетки та обирайте екологічно чисті пральні порошки. Таким чином ви сприяєте мінімізації впливу на навколишнє середовище.

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Низька температура води

Прання одягу при нижчих температурах, наприклад, 30 градусів, може ефективно очистити ваш одяг, водночас будучи більш безпечним для тканин. Зниження температури води не тільки зменшує споживання енергії, але й запобігає вицвітанню та усадці.

Періть делікатні тканини вручну

Замість того, щоб покладатися виключно на хімчистку для делікатних тканин, спочатку перевірте етикетки на наявність інструкцій щодо ручного прання. При належному догляді та уважності більшість речей можна безпечно випрати вручну, уникаючи більш дорогого та ресурсомісткого процесу хімчистки.

Сушіть одяг на повітрі

Замість того, щоб покладатися на сушарку для білизни, розгляньте можливість сушіння одягу на повітрі, коли це можливо. Вона споживає значну кількість енергії, тоді як для звичайного сушіння потрібен лише вітер та сонячне світло.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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