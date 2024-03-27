Як зробити скраб для ніг своїми руками: корисні поради

Відкрийте для себе ефективні способи догляду за ногами за допомогою простих методів, які можна зробити своїми руками. UAportal розповів, як прості інгредієнти можуть творити чудеса з вашими ногами.

Пілінг для ніг

Для відлущування шкіри стоп можна зробити скраб для ніг своїми руками, використовуючи суміш оливкової олії та коричневого цукру, який видалить ороговілу шкіру і пом'якшить стопи. З використанням скрабу можна м'яко помасажувати ноги протягом декількох хвилин, а потім змити його теплою водою. Це допоможе згладити огрубілі ділянки.

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Зволожуюча маска для ніг

Зволожуючу маску для ніг можна приготувати з пюре з бананів, меду і краплі лимонного соку. Вона глибоко зволожує і живить шкіру ніг. Щедро нанесіть маску на всю стопу, накрийте поліетиленовою плівкою і залиште на 20-30 хвилин, потім змийте теплою водою. Це допоможе утримати вологу і запобігти появі сухих, потрісканих п'ят, зберігаючи стопи м'якими і гладенькими.

Ванночка з сіллю Епсома

Можна зробити розслаблюючу ванночку для ніг, додавши в теплу воду сіль Епсома, яка допоможе заспокоїти м'язи, зменшити набряки та очистити стопи. Занурте ноги на 15-20 хвилин, щоб сіль подіяла. Потім витріть ноги сухим рушником і насолоджуйтеся м'якістю та свіжістю стоп.

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