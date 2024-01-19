Як зробити вовняні речі м'якшими: 5 ефективних порад

Вовняні вироби, особливо нові, іноді можуть викликати дискомфорт через відчуття легкого поколювання. Хоча це, як правило, нешкідливо, тривалий вплив такого дискомфорту може стати по-справжньому дратівливим і порушити вашу повсякденну діяльність. UAportal підготував кілька простих прийомів, які допоможуть пом'якшити ваші вовняні речі.

Гірчиця

Зверніть увагу, що цей спосіб не підходить для світлих речей, оскільки гірчичний порошок може залишити плями. Для початку розчиніть 2 столові ложки гірчичного порошку в тазику з теплою водою. Замочіть вовняну річ на декілька годин. Після замочування ретельно прополощіть річ.

Замочування в оцті

Виверніть вовняну річ навиворіт і приготуйте суміш з 1 частини оцту до 2 частин води (використовуйте 9% оцет). Замочіть одяг у цій суміші на 30 хвилин. Зручно, що не потрібно полоскати річ, оскільки запах оцту вивітриться сам по собі.

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Лимонна кислота

Зробіть розчин, змішавши 1/3 чайної ложки лимонної кислоти з 0,5 літра води. Занурте бавовняну тканину в цей розчин і обережно притисніть і пропрасуйте парою.

Бальзам для волосся

Після прання вовняного виробу нанесіть невелику кількість бальзаму для волосся на вологі волокна. Залиште його приблизно на 10 хвилин, а потім ретельно змийте.

Заморожування

Цей метод не тільки ефективний для пом'якшення вовняних речей, але також ідеально підходить для боротьби з міллю. Просто помістіть виріб у герметичний поліетиленовий пакет і покладіть його в морозильну камеру на 24 години. Замочувати або полоскати не потрібно.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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