Як зробити посуд з нержавіючої сталі блискучим: цікаві лайфхаки

Коли справа доходить до підтримки посуду з нержавіючої сталі в найкращому вигляді, прості лайфхаки можуть суттєво допомогти. UAportal дізнався про ефективні способи очищення та відновлення блиску вашого кухонного приладдя без особливих зусиль та дорогих засобів.

Харчова сода та оцет

За допомогою харчової соди та води можна створити пасту для надання блиску посуду з нержавіючої сталі. Пасту слід нанести на посуд і залишити на 10-15 хвилин. Після цього посуд потрібно протерти неабразивною губкою або ганчіркою, а потім ретельно промити, щоб видалити всі залишки.

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Лимонний сік і сіль

Змішати лимонний сік і сіль до утворення пасти. Пасту слід нанести на поверхню посуду і залишити на кілька хвилин. Потім посуд варто обережно почистити губкою або ганчіркою, приділяючи особливу увагу ділянкам зі стійкими плямами. Після цього посуд промийте водою і ретельно висушіть.

Сода

Щоб зробити посуд з нержавіючої сталі блискучим, слід насипати соду на всю поверхню. Залиште соду на кілька хвилин, щоб вона розчинила частинки, що прилипли, а потім витріть м'якою ганчіркою.

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