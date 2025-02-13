Як зробити куряче філе соковитим: секрет від Шефа

Соковите куряче філе — готуй як шеф на своїй кухні!

Ділюся головними секретами, як зробити куряче філе ще соковитішим! Це стосується будь-якої птиці.

Перший секрет: пресолтинг — витримка свіжого філе в розчині харчової солі.

На 1 кг птиці:

1 літр води

60 г солі, але можна й менше (читай далі).

Окремо доводжу до кипіння 100 г води зі спеціями: чорним і духмяним перцем горошком, лавровим листям, часником, розмарином і чебрецем. Потім додаю до основного розчину та кладу ще 200 г льоду для охолодження.

Додаю курку і ставлю в холодильник на 4–6 годин. Цілу птицю бажано залишити на 8 годин.

Другий секрет — класні пательні.

Подивіться на філе як на стейк. Протріть його від вологи серветкою й добре розігрійте пательню з олією!

Обсмажте філе до рум’яності:

з одного боку — 2 хвилини, з іншого боку — 2 хвилини, потім повторіть обсмажку по 1 хвилині з кожного боку й зніміть курку з пательні. Дайте їй "відпочити" в теплому місці 10 хвилин.

Останній етап:

Я знову розігрів пательню, поклав на неї філе, шматочок масла, трави й роздавлений часник. Прогріваю філе ще по 30 секунд з кожного боку, поливаючи його пінистим гарячим жиром.

Все! Філе готове!

Не треба ніякої духовки!

Я навіть відчуваю пальцями, що філе ледь "живе" на дотик — наче трішки сирувате. Але не хвилюйтеся, завдяки солі воно готується швидше й залишиться соковитим!

Тому важливо не переготувати м’ясо, інакше воно буде так само сухим!

Щоб посмажити ще швидше (за один раз), розріжте просолене філе навпіл!