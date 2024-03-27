Як зробити брудні рушники ідеально білими: 3 корисні лайфхаки

Дізнайтеся про прості та ефективні методи відбілювання кухонних рушників. UAportal розповів про натуральні домашні засоби, які можуть оновити їх без зайвого клопоту.

Спосіб з лимоном і харчовою содою

Щоб відбілити кухонні рушники, можна використовувати суміш лимонного соку і харчової соди. Рушники слід замочити у воді і додати сік двох лимонів. Після цього потрібно посипати рушники щедрою кількістю соди і залишити на кілька годин.

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Після замочування рушники слід випрати у звичайному режимі. Цей метод ефективно видаляє стійкі плями та неприємні запахи, в результаті чого кухонні рушники виглядають як нові.

Замочування в оцті

Ще один простий і ефективний спосіб відбілювання кухонних рушників – замочування в оцті. У великому тазику, наповненому теплою водою і однією склянкою білого оцту, можна замочити рушники на кілька годин або на ніч. Це допоможе розщепити плями і освітлити тканину.

Нагадаємо, що регулярне прання рушників необхідне також і для збереження нашого здоров'я. UAportal підготував поради, як правильно доглядати за рушником.

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