Як рівномірно розподілити пух у куртці після прання: Дієві поради

UAportal ділиться практичними і простими у виконанні прийомами, які допоможуть забезпечити більш рівномірний розподіл пуху в куртках після прання. Ці лайфхаки допоможуть відновити пухнастість куртки і забезпечити оптимальну теплоізоляцію.

Тенісний м'яч

Щоб рівномірно розподілити пух в куртці після прання, її можна покласти в сушарку з кількома тенісними м'ячиками. Коли м'ячики будуть перекидатися, вони допоможуть вибити грудочки і розподілити пух більш рівномірно.

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Метод ворсового валика

Ще один ефективний метод – використання ворсового валика або щітки для одягу, щоб акуратно розчісувати пух у різних напрямках. Таким чином можна розправити будь-які грудочки.

Погладжування і розрівнювання

Куртку можна покласти на чисту поверхню і м'яко поплескати та розгладити знизу вгору за допомогою м'якої щетинистої щітки або рук. Цей метод дозволяє зосередитися на конкретних ділянках і запобігає утворенню грудочок, забезпечуючи рівномірний розподіл пуху.

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