Як рослинна олія зможе допомогти в побуті: 5 ефективних порад

Рослинна олія не обмежується лише кулінарними цілями. UAportal розповів, що цей універсальний продукт може виявитися неймовірно корисним у різних побутових ситуаціях, забезпечуючи ефективні рішення типових проблем, з якими стикаються домогосподарки.

1. Полірування меблів

Попрощайтеся з непривабливими потертостями та оновіть дерев'яні та лаковані поверхні без зайвих зусиль за допомогою рослинної олії. Приготуйте домашню поліроль для меблів, змішавши її з лимонним соком. На кожну частину лимонного соку додайте дві частини олії.

2. Поліроль для взуття

Відновіть блиск вашого улюбленого шкіряного взуття, використовуючи рослинну олію як поліроль. Налийте невелику кількість олії на чисту ганчірку і обережно потріть нею шкіряну поверхню. Ця ефективна техніка зробить ваше взуття блискучим і бездоганним.

3. Боротьба з блискавкою, що застрягла

Застрягла блискавка на сумці або куртці може дуже засмутити. Не бійтеся, адже рослинна олія може врятувати вас від цієї неприємної ситуації. Візьміть ватяну паличку і вмочіть її в ємність, наповнену олією, потріть нею по застряглій блискавці і залиште на кілька хвилин.

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4. Засіб для видалення фарби

Коли плями від фарби потрапляють на шкіру, не піддавайтеся бажанню змити їх звичайною водою. Замість цього візьміть рослинну олію. Цей натуральний засіб без зусиль видалить залишки фарби.

5. Засіб для скрипучих дверей

Попрощайтеся з надокучливим скрипом дверей, змастивши петлі рослинною олією. Просто візьміть ганчірку і просочіть її олією, а потім проведіть нею вздовж петель. Ця проста процедура швидко усуне небажані скрипучі звуки, забезпечивши безшумну та плавну роботу дверей.

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