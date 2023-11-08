Як працює мозок під час сну: які таємниці стоять за цим важливим процесом

Як працює мозок під час сну

UAportal розповідає про те, як мозок працює під час сну. Дізнайтесь, які таємниці стоять за цим важливим процесом.

Під час сну в мозку відбуваються різні складні процеси

Під час сну в мозку відбуваються різні складні процеси, що впливають на загальний стан здоров'я і самопочуття. Цикл "сон-неспання" є невід'ємним компонентом сну, який регулюється внутрішнім годинником мозку, відомим як циркадний ритм.

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Стадії сну та їх вплив на фізичне та когнітивне відновлення

Сон поділяється на різні стадії, кожна з яких має свої особливості та функції. Під час фази швидкого сну мозок розслабляється і сповільнюється, що дає змогу фізично відновитися. З іншого боку, швидкий сон пов'язаний зі сновидіннями і відіграє важливу роль у когнітивних процесах.

Співпраця ключових компонентів мозку

Кілька ключових компонентів мозку працюють разом, щоб полегшити засинання. Таламус діє як ретрансляційна станція, передаючи сенсорну інформацію та регулюючи рівень збудження.

Гіпоталамус, ще один важливий компонент, контролює цикл сну і неспання і виділяє гормони, що сприяють сну, такі як мелатонін. Крім того, кора головного мозку, зовнішній шар мозку, обробляє сенсорну інформацію під час сну.

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