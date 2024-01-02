Як перевірити натуральність шоколаду: 5 дієвих порад

Шоколад – це не лише смачні ласощі, але й він ще має різноманітні переваги для здоров'я серцево-судинної системи і навіть може запобігти передчасному старінню. Однак важливо переконатися, що шоколад, який ми споживаємо, є натуральним, а не підробленим. UAportal підготував п'ять цікавих порад, як відрізнити справжній шоколад від підробки.

Погляньте на ціну

Справжній, натуральний шоколад коштує дорожче, оскільки для його виробництва потрібна значна кількість якісних інгредієнтів.

Вивчіть склад

Справжній шоколад повинен мати простий склад, без жодних зайвих добавок. Перевіряючи етикетку, якісний продукт буде містити лише какао, цукор, вершкове масло та сухе молоко, якщо це необхідно. Уникайте продуктів, до складу яких входять рослинні жири, оскільки вони є явною ознакою низькоякісного замінника шоколаду.

Перевірте термін придатності

Натуральний шоколад має обмежений термін зберігання, який зазвичай не перевищує 12 місяців. Якщо ви натрапили на продукт, який обіцяє довший термін придатності, це свідчить про те, що він може бути підробкою.

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Проведіть тест

Простий спосіб визначити натуральність шоколаду – кинути невеликий шматочок у чашку з кавою, чаєм або теплим молоком. Якісний продукт швидко опуститься на дно, тоді як підробка може спливти або розчинитися.

Спробуйте заморозити

Ще один корисний спосіб відрізнити справжній шоколад від підробки – покласти шматочок шоколаду в морозильну камеру на пару годин. Якщо, діставши його, ви помітите на поверхні білий наліт, то шоколад є натуральним. Ці відкладення, відомі як цвітіння какао-масла, виникають природним чином і підтверджують справжність шоколаду.

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