Як просто та без зусиль оновити інтер'єр в домі: 3 цікавих лайфхаки

Хочете оновити свій житловий простір? UAportal підготував три простих лайфхаки, що допоможуть вдихнути нове життя у ваш інтер'єр без необхідності капітального ремонту.

Переставте меблі

Подумайте про перестановку, щоб змінити інтер'єр. Більш затишний простір можна створити, виділивши зони для відпочинку з м'якими меблями. Спробуйте поекспериментувати з різними варіантами розташування, щоб оптимізувати простір і функціональність кімнати.

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Додайте зелені та квітів

Додавання зелені може миттєво оживити простір. Крім того, свіжі квіти в елегантній вазі додадуть розкішної атмосфери будь-якому приміщенню.

Оновіть освітлення

Заміна застарілих або тьмяних освітлювальних приладів на нові, стильні варіанти може миттєво перетворити приміщення на сучасне та вишукане. Створити глибину та інтерес до простору можна за допомогою комбінації загального, цільового та акцентного освітлення. Крім того, додавання підлогових або настільних ламп може полегшити багатошаровість освітлення і додати кімнаті теплоти.

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