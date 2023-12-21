Як справити позитивне перше враження: Ефективні поради

UAportal підготував три лайфхаки, які можуть залишити позитивне перше враження після розмов з іншими людьми. Ми розглянули інформацію про важливість активного слухання, висловлення вдячності та використання позитивної мови тіла для створення довготривалого позитивного впливу.

Активне слухання

Демонстрація непідробного інтересу до розмови та активна взаємодія зі співрозмовником за допомогою кивків, зорового контакту та доречних подальших запитань може залишити позитивне враження. Це свідчить про те, що розмова і людина, яка говорить, справді цінуються, що сприяє позитивній взаємодії.

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Вдячність

Завершуючи розмову словами подяки або вдячності, наприклад, "Було дуже приємно з вами поспілкуватися" або "Мені дуже сподобалася наша розмова", можна дати співрозмовнику відчути, що його цінують. Ці прості жести відіграють вирішальну роль у створенні довготривалого позитивного враження.

Позитивна мова тіла

Позитивна мова тіла відіграє вирішальну роль в ефективній комунікації, налагодженні зв'язків і порозумінні з іншими людьми. Постійне дотримання позитивної мови тіла, як-от пряма постава, відкриті жести та щира посмішка, не лише додає впевненості у собі та відкритості, але й позитивно впливає на співрозмовників.

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