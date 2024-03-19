Як справити гарне враження на людину: ефективні поради

UAportal підготував прості та практичні лайфхаки, які допоможуть справити позитивне враження в різних соціальних та професійних ситуаціях. Вражайте приємним іміджом за допомогою простих, але корисних прийомів.

Гарна постава

Один з простих способів справити враження на людей – це підтримувати гарну поставу. Стоячи або сидячи прямо ви демонструєте впевненість у собі.

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Активне сприйняття інформації

Активне слухання – ще один ефективний лайфхак для того, щоб справити враження на людей. Коли ви берете участь у розмові, встановлюєте зоровий контакт, киваєте на знак згоди і ставите вдумливі запитання, це свідчить про те, що ви повністю залучені в дискусію.

Активне слухання не лише дозволяє співрозмовнику відчути, що його цінують. Також це й демонструє щиру зацікавленість у тому, що він хоче сказати.

Обирайте елегантне вбрання

Гарний одяг суттєво впливає на те, як вас сприймають люди. Вибір речей, які добре сидять на вас і відповідає випадку, не тільки підвищує впевненість, але й демонструє, що ви уважні до деталей.

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