Як продовжити термін служби пральної машини: 3 корисні лайфхаки

Належне обслуговування та догляд за автоматичною пральною машиною можуть значно подовжити термін її служби. Прислухаючись до порад професіоналів, ви зможете уникнути поширених проблем і зайвих витрат. Щоб забезпечити безперебійну роботу пральної машини на довгі роки, UAportal підготував три корисні лайфхаки.

Не перенавантажуйте пральну машину

Однією з найпоширеніших помилок є перевантаження барабана. Важливо пам'ятати, що мокра білизна важча за суху. Це може призвести до зносу двигуна та інших компонентів машини, що потенційно може скоротити термін її служби. Щоб запобігти цьому, ознайомтеся з рекомендаціями виробника в інструкції з експлуатації, де часто вказується максимальне завантаження для різних типів тканин.

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Оптимальна температура

Регулярний запуск машини на високотемпературних циклах може потенційно скоротити термін служби електронагрівача. Щоб запобігти цьому, рекомендується вибирати режими прання з помірною температурою води замість режиму максимального нагріву. Так ви зможете захистити нагрівальний елемент і продовжити його функціональність.

Ретельне очищення

Очищення пральної машини виходить за рамки простого видалення пилу або залишків білизни із завантажувального лотка. Регулярне обслуговування має важливе значення. Подумайте про те, щоб раз на місяць запускати порожній цикл прання з високою температурою і додаванням звичайної лимонної кислоти.

Це допоможе усунути будь-які застарілі відкладення і забезпечить ефективну роботу машини. Крім того, не забувайте тримати завантажувальні дверцята відчиненими, коли машина не використовується, щоб запобігти утворенню цвілі та підтримувати оптимальні умови експлуатації.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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