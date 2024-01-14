Як продовжити термін служби лампочки: 3 лайфхаки

Іноді може бути так, що звичайна лампа розжарювання може раптом перегоріти. UAportal розповів, як запобігти цій неприємній ситуації та продовжити строк життя лампочки.

Використання лампочок меншої потужності

Для захисту від швидкого перегорання можна використовувати лампи меншої потужності, оскільки вони зменшують виділення тепла. Перед тим, як замінити звичайну на лампочку з меншою потужністю, завжди слід перевірити максимальну потужність світильника. Така заміна не лише збільшить термін служби, але й заощадить енергію та зменшить витрати на електроенергію.

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Тримайте лампу в чистоті

Регулярне чищення та видалення пилу може запобігти її надмірному нагріванню та перегоранню. М'якою сухою тканиною можна обережно протерти поверхню лампи і видалити будь-який пил. Ця проста процедура допоможе їй довше зберігати свою яскравість і функціональність.

Використання стабілізаторів напруги

Для запобігання стрибків і коливань напруги, які можуть пошкодити лампочки, можна встановити стабілізатор. Цей пристрій може регулювати напругу і гарантувати, що вона буде залишатися на стабільному і безпечному рівні, що в кінцевому підсумку допоможе продовжити термін служби.

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