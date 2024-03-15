Як продовжити термін роботи пральної машини: 3 корисних лайфхаки

Щоб ваша пральна машина працювала справно і прослужила тривалий час, слід дотримуватися трьох важливих правил прання, про які не всі знають. UAportal розповів, що таким чином ви зможете уникнути потенційних неприємностей і збільшити ефективність роботи побутової техніки.

Перевірка кишень і застібання блискавок

Перш ніж завантажувати одяг у барабан, дуже важливо перевірити кишені та переконатися, що всі блискавки застебнуті. Нехтування цим правилом може призвести до засмічення зливного отвору через забуті речі. Крім того, ґудзики, замки та делікатні декоративні елементи піддаються ризику пошкодження під час прання.

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Оптимальне завантаження барабана

Правильне управління об'ємом барабана має важливе значення. Не перевантажуйте його, заповнюючи речами не більше ніж на дві третини його місткості. Для досягнення збалансованого прання варто рівномірно розподіляти завантажені речі по поверхні барабана.

Запобігайте надмірній вібрації

Щоб ваша пральна машина не відчувала сильної вібрації під час роботи, необхідно вживати профілактичних заходів. Якщо вона починає надмірно вібрувати, спробуйте поставити її на будівельний рівень. Це просте регулювання зазвичай допомагає досягти стабільності.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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