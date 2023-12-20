Як звички впливають на життя людини: 5 цікавих фактів

Для подолання поганих звичок і виховання хороших ключовим фактором є наполегливість. Озброївшись знаннями ефективних стратегій, успіх у цій боротьбі не за горами. UAportal підготував 5 цікавих фактів, на які варто звернути увагу.

Формування звичок

Звички формуються як засіб, що дозволяє мозку економити зусилля. Спочатку мозок активно залучається при виконанні нової дії, але потім вона стає автоматичною, перетворюючись на звичку. Згадайте такі рутинні дії, як чищення зубів або навігація на комп'ютері – зараз вони не вимагають зусиль, порівняно з тим, коли ви вперше їх навчилися виконувати.

Звички важко викорінити

Звички залишають стійкі відбитки в нашому мозку. Ці звички закодовані, і це дуже корисно. Уявіть собі, що після відпустки вам доведеться щоразу заново вчитися водінню. Однак варто зазначити, що мозок не розрізняє хороші та погані звички, тому зберігає їх усі.

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Звички виникають без нашої згоди

Зазвичай люди хочуть займатися спортом, рано прокидатися або вивчати іноземну мову. Однак дослідження показують, що люди не мають постійного бажання споживати нездорову їжу або газовану воду. На жаль, випадковий візит до ресторану швидкого харчування поступово перетворюється на часті відвідини, поки не стає щоденною рутиною.

Цикл звичок

Кожна звичка проходить простий триступеневий цикл. Процес складається з ознаки, моделі та винагороди. По-перше, нагадування змушує мозок працювати на автопілоті і пропонує звичну дію (пачка сигарет у кишені або аромат свіжоспечених булочок з найближчої пекарні).

По-друге, слідує шаблон – фізична, розумова або емоційна реакція, яка задовольняє потяг за знайомим алгоритмом (куріння, купівля булочки, пробіжка). Нарешті, цикл завершується винагородою – дозою ендорфінів, почуттям приналежності, покращенням комунікації, відволіканням уваги, зниженням апетиту, фізичним самопочуттям або підвищенням енергії.

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