Як залучити гроші: чотири прикмети про багатство

Чимало людей таємно вірять у прикмети і сподіваються привернути до себе фінансове благополуччя. UAportal розповів про чотири забобони, дотримання яких може зберегти грошову енергію.

Сила великих купюр

Якщо ви будете ставитися до грошей з повагою і зберігатимете в південно-східній частині свого будинку красиву скарбничку, прикрашену купюрами великого номіналу, потік грошей буде постійно поповнюватися.

Запобігайте енергетичному обміну грошей

Існує ризик, пов'язаний з передачею грошей безпосередньо з рук в руки. Коли ваші енергетичні канали зустрічаються з чужими, вони змішуються і переплітаються.

Читайте також: Як залучити фінансовий достаток за допомогою фен-шуй

В цей момент існує можливість несвідомого зараження енергетичним вірусом, що може призвести до фінансового відтоку. Замість цього, візьміть за правило класти гроші на спеціально відведену поверхню або стіл під час обміну, замість того, щоб передавати їх безпосередньо.

Остерігайтеся боргів

Коли гроші позичаються, більша частина енергії того, хто їх дає, супроводжує їх, залишаючи людину виснаженою. Позичальник мимоволі поглинає фінансовий успіх, залишаючи позикодавця без матеріального процвітання.

Щоб убезпечити себе від цього, важливо позбутися звички давати гроші в борг, навіть за привабливими відсотковими ставками.

Сила мовчання

Нерозумно ділитися з іншими історіями про заробітки, прибутки або накопичене багатство. Адже таким чином канали достатку можуть раптово перекритися через заздрісників. Щоб запобігти цьому, дуже важливо тримати свої фінансові досягнення в таємниці.

Нагадаємо, ми розповідали, що деякі предмети можуть притягувати удачу та благополуччя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!