Як прищепити любов до читання книжок: практичні поради

Виробити звичку до читання може бути простіше, ніж ви думаєте. Впроваджуючи практичні поради у свою щоденну рутину, ви зможете сформувати справжню любов до читання. UAportal підготував три лайфхаки.

10 хвилин читання на день

Легка мета, наприклад, читати лише 10 хвилин на день, може полегшити початок формування звички до читання. Щодня слід виділяти певний час, щоб зосередитися на читанні – вранці, під час обіду або перед сном. Важливо обирати книги, які вас справді цікавлять.

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Створення затишного куточка або зони для читання

Визначивши певну зону в будинку як "куточок для читання", ви можете створити комфортний і привабливий простір для занурення в атмосферу книги. Додавання м'якого освітлення, зручних крісел та інших елементів, що роблять зону затишною і приємною, може зробити читальну зону ще комфортнішою.

Участь у читацьких змаганнях або книжковому клубі

Участь у читацькому челенджі, перебуваючи в книжковому клубі або онлайн-групі може сильніше змотивувати підтримувати звичку читати. Спілкування з іншими людьми, які захоплюються книгами, може посилити захоплення від читання. Соціальний аспект і підтримка з боку членів групи можуть допомогти не втратити читацький інтерес, зробивши його невід'ємною частиною щоденної рутини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно медитувати, якщо ви початківець.

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