Як привчити кота до лотка: корисні поради

Поради, щоб привчити кота до лотка

UAportal підготував ефективні стратегії, які допоможуть привчити кота до лотка. Виконання цих порад сприятиме вихованню хороших звичок у кота і запобігатиме виникненню неприємностей за межами лотка.

Вибір місця та наповнювача

Будьте послідовними у виборі місця розташування лотка. Виберіть тихе і доступне місце для нього й уникайте частих змін, щоб запобігти плутанині і нещасним випадкам.

Підтримання чистоти

Використовуйте правильний тип наповнювача. Експериментуйте з різними типами наповнювачів, щоб знайти те, чому ваш кіт віддає перевагу за текстурою і запахом.

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Регулярно чистіть лоток

Щодня вигрібайте наповнювач, щоб видалити відходи і грудки, і повністю міняйте наповнювач принаймні раз на тиждень, щоб підтримувати чистоту.

Заохочуйте кота похвалою або ласощами

Заохочуйте кота похвалою або ласощами, коли він успішно користується лотком, щоб створити позитивну асоціацію.

Правильно реагуйте на нещасні випадки

Якщо ваш кіт справляє нужду за межами лотка, уникайте покарання, натомість ретельно очистіть забруднене місце, щоб усунути неприємний запах.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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