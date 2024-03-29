Як приготувати смачний та соковитий шашлик: 5 цікавих порад

Дізнайтеся про корисні поради щодо приготування смачних шашликів, які стануть основою для вдосконалення гриля на вашому подвір'ї. UAportal розповів, що варто знати, щоб приготувати найсмачнішу страву та вразити гостей і друзів.

Маринування

Швидкий і смачний маринад можна приготувати, змішавши оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник і набір улюблених спецій. М'ясо слід покласти в пакет із застібкою-блискавкою і поставити в холодильник щонайменше на 2 години, а в ідеалі – на ніч, щоб воно максимально просочилося.

До маринаду можна додати столову ложку йогурту, щоб пом'якшити м'ясо і зберегти його соковитість під час смаження на грилі. Важливо не перестаратися, оскільки це може призвести до того, що шашлик вийде надто солоним або гострим.

Нанизування

При нанизуванні м'яса та овочів на шашлик слід використовувати два паралельні один одному шампури. Це запобігає обертанню інгредієнтів і полегшує перевертання на решітці.

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Овочі

Овочі, такі як помідори чері або гриби, можна нанизати на шампури вдвічі або розділити шматочком болгарського перцю чи цибулі, щоб запобігти пригоранню. Залишаючи трохи простору між інгредієнтами, ви забезпечите рівномірне приготування.

Покращення смаку

Покращіть смак шашлику, додавши до суміші спецій трохи сумаху для гострого цитрусового аромату. Невелика жменька подрібненої свіжої зелені, наприклад, петрушки, м'яти або кінзи, додасть страві свіжості.

Лимон

Зніміть шашлик з гриля і збризніть його лимонним соком, щоб підкреслити смак. Підсмажте скибочки лимона на грилі та подайте їх до м'яса, щоб додати додаткової пікантності.

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