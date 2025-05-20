Як приготувати смачні голубці: рецепт

Голубці

Наче все просто, але так смачно. У мене їх готувала бабуся, і в сезон молодої капусти я завжди згадую дитинство.

До речі, голубці занесені до нематеріальної культурної спадщини України. Вони можуть бути з грибами або лише з овочами. Замість рису - булгур чи інша крупа, а замість капусти - молоде бурякове листя! А які незвичні голубці знаєте ви?

До рецепту:

1 капустина ~900 г

200 г цибулі

200 г моркви

Олія для смаження

500 г свинини

350 г вареного булгуру

400 г (1 банка) томатів пелаті

Сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка

70 г сметани 20%

150 г булгуру прогріваю в сотейнику з олією, заливаю 230 г гарячої води, підсолюю і варю на повільному вогні приблизно 10 хв. Далі настоюю під кришкою ще 10–15 хв.

Моркву й цибулю нарізаю соломкою й обсмажую. 2/3 додаю до фаршу, решту залишаю для соусу.

Свинину (середньої жирності) прокручую через дрібну решітку, додаю булгур та смажену моркву з цибулею, сіль, духмяний та чорний перець, підкопчену паприку. Все добре вимішую.

У капусті вирізаю донце і варю в підсоленій воді. Постійно знімаю мʼяке вже листя. Потім вирізаю тверду серединку, великі листки ріжу навпіл.

На "трикутник" листка викладаю начинку, згортаю й заправляю кінчик усередину, щоб тримали форму. Складаю у каструлю чи сотейник, додаю 100 г води і готую під кришкою хвилин 10.

Томат пелаті з’єдную з овочами й сметаною, додаю сіль та спеції. Можна, як я, збити в однорідний соус і залити голубці. Тушкую ще 25 хв на повільному вогні під кришкою. За потреби доливаю трохи води.

Готово!

Готові голубці дуже смакують із зеленою цибулею та петрушкою.

Обіймаю!