Як приготувати смачні голубці: рецепт
Голубці
Наче все просто, але так смачно. У мене їх готувала бабуся, і в сезон молодої капусти я завжди згадую дитинство.
До речі, голубці занесені до нематеріальної культурної спадщини України. Вони можуть бути з грибами або лише з овочами. Замість рису - булгур чи інша крупа, а замість капусти - молоде бурякове листя! А які незвичні голубці знаєте ви?
До рецепту:
1 капустина ~900 г
200 г цибулі
200 г моркви
Олія для смаження
500 г свинини
350 г вареного булгуру
400 г (1 банка) томатів пелаті
Сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка
70 г сметани 20%
150 г булгуру прогріваю в сотейнику з олією, заливаю 230 г гарячої води, підсолюю і варю на повільному вогні приблизно 10 хв. Далі настоюю під кришкою ще 10–15 хв.
Моркву й цибулю нарізаю соломкою й обсмажую. 2/3 додаю до фаршу, решту залишаю для соусу.
Свинину (середньої жирності) прокручую через дрібну решітку, додаю булгур та смажену моркву з цибулею, сіль, духмяний та чорний перець, підкопчену паприку. Все добре вимішую.
У капусті вирізаю донце і варю в підсоленій воді. Постійно знімаю мʼяке вже листя. Потім вирізаю тверду серединку, великі листки ріжу навпіл.
На "трикутник" листка викладаю начинку, згортаю й заправляю кінчик усередину, щоб тримали форму. Складаю у каструлю чи сотейник, додаю 100 г води і готую під кришкою хвилин 10.
Томат пелаті з’єдную з овочами й сметаною, додаю сіль та спеції. Можна, як я, збити в однорідний соус і залити голубці. Тушкую ще 25 хв на повільному вогні під кришкою. За потреби доливаю трохи води.
Готово!
Готові голубці дуже смакують із зеленою цибулею та петрушкою.
Обіймаю!