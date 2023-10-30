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Як приготувати смачну грибну солянку на зиму: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити грибну солянку на зиму

Цей рецепт дозволяє приготувати приблизно шість літрів солянки, що стане відмінним запасом на зиму та прикрасить ваш стіл смачними стравами.

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За рецептом із блогу "Домашня консервація", який підходить для приготування грибної солянки, вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • Помідори - 2 кг (або томатна паста 300-400 г)
  • Капуста - 1,5 кг
  • Морква - 1,5 кг
  • Цибуля - 1,5 кг
  • Болгарський перець - 0,5 кг
  • Гриби - 1 кг
  • Сіль - 3 ст. ложки
  • Гострий перець - 1 стручок

Приготування:

  1. Почніть з того, що добре помийте та почистіть усі овочі. Помідори подрібніть через м'ясорубку, а моркву натріть на великій терці. Капусту нашаткуйте, цибулю наріжте на півкільця, а болгарський перець наріжте соломкою, попередньо очистивши його від насіння. Також поріжте гострий перець дрібними шматочками.
  2. Очищайте і поріжте гриби.
  3. Покладіть усі підготовлені овочі та гриби в глибокий посуд з товстим дном. Додайте сіль і тушкуйте під закритою кришкою протягом 40-60 хвилин.
  4. За 10 хвилин до закінчення тушкування додайте чайну ложку чорного перцю горошком і шість лаврових листочків.
  5. Після завершення тушкування додайте столову ложку оцтової есенції, добре перемішайте і тушкуйте ще кілька хвилин.
  6. Розкладіть гарячу солянку в чисті стерилізовані банки і закатайте їх. Потім переверніть банки, укутайте і залиште до повного охолодження. Після цього зберігайте банки в темному та холодному місці.

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