Як приготувати ідеальну здобну булку: секретний рецепт з Італії

БУЛКА ЗА РЕЦЕПТОМ ДРУГА З ІТАЛІЇ

Секрет ідеальної здобної булки простий: якісні інгредієнти, трохи терпіння і… правильний спосіб замішування.

Мій друг з Італії завжди готує тісто в пакетах-слайдерах.

Інгредієнти для тіста:

Цукор — 150 г

Сухі дріжджі — 10 г

Яйце — 1 шт.

Молоко — 400 мл

Ванільний цукор — 1 пакетик

Вершкове масло — 100 г

Борошно — 700 г

Інгредієнти для начинки:

Вершкове масло (кімнатної температури) — 200 г

Мед — 100 г

Ваніль — за смаком

Кориця — за смаком

Спосіб приготування:

У пакеті-слайдері змішайте всі інгредієнти для тіста, закрийте його і добре вимісіть – жодної зайвої брудної миски!

Розподіліть тісто рівномірно в пакеті і залиште в теплому місці на 40 хвилин, щоб піднялося.

Для начинки змішайте вершкове масло з медом, ваніллю та корицею. Сформуйте прямокутник, загорніть у харчову плівку, охолодіть і наріжте кубиками.

Дістаньте тісто з пакета-слайдера, присипте його борошном, перекладіть у форму для запікання, накрийте плівкою і дайте йому ще раз відпочити.

Пальцями зробіть заглиблення в тісті. Розкладіть зверху шматочки ароматного масла, за бажанням посипте мигдалевими пластівцями та цукром.

Випікайте при 170°C до готовності.