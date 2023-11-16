Як подолати невпевненість: декілька простих лайфхаків

Впевненість у собі відіграє важливу роль у різних аспектах життя. Здорова самооцінка допомагає краще обирати партнерів, знаходити роботу, яка приносить задоволення, і не піддаватися впливу суспільства. UAportal підготував кілька лайфхаків, що допоможуть подолати скутість.

Дистанціюйтеся від токсичних впливів

Слід без вагань викреслити токсичних людей зі свого життя. Такі люди не здатні будувати здорові міжособистісні стосунки і прагнуть принизити інших, щоб піднестися.

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Розробіть конкретний план

Якщо об'єктивні фактори сприяють невпевненості, дуже важливо розробити план для їх ефективного подолання. Важливо визнати, що однієї лише обізнаності недостатньо; активні дії та реалізація плану – це те, що призводить до реальних змін.

Визначте свої сильні сторони

Складіть перелік сильних сторін, талантів і значних досягнень, якими ви пишаєтеся. Візуалізація позитивних якостей допоможе підвищити самооцінку і нагадає про ваші можливості.

Фільтруйте зовнішню критику

Не дозволяйте словам інших глибоко впливати на вас. Приймайте конструктивну критику з розумінням, відокремлюючи її від безпідставної критики, яка не має жодної мети, окрім як принизити вас.

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