Як запобігти запотіванню пластикових вікон: цікаві лайфхаки

Запобігання запотіванню пластикових вікон є простим завданням, якщо використовувати певні ефективні лайфхаки. UAportal дізнався про методи, які допоможуть швидко вирішити цю побутову проблему.

Оцтовий спрей

Розчин з рівних частин оцту і води змішати в пульверизаторі. Його слід розпорошити на пластикові вікна і протерти чистою ганчіркою або паперовим рушником. Оцет, як відомо, відштовхує вологу і ефективно запобігає запотіванню.

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Крем для гоління

Якщо тонкий шар крему для гоління нанести на вікна і витерти чистою сухою ганчіркою, він допоможе запобігти утворенню конденсату і запотіванню, діючи як бар'єр. Рекомендується використовувати негелевий крем для гоління, щоб уникнути накопичення залишків на вікнах.

Плівка проти запотівання

Сучасний спосіб запобігти запотіванню пластикових вікон - наклеїти на них плівку проти запотівання. Ці плівки можна придбати в Інтернеті або в будівельних магазинах. Плівку просто вирізають за розміром пластикового вікна, знімають підкладку, а потім притискають до поверхні.

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