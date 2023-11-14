Як запобігти утворенню льоду в морозильній камері: ефективні поради

UAportal розповідає про практичні поради та підказки, як запобігти утворенню льоду в морозильній камері. Дізнайтеся, як регулярне розморожування морозильної камери та дотримання порядку в ній можуть допомогти з цією проблемою.

Оптимальне розташування продуктів у морозильній камері

Один з лайфхаків, який допоможе запобігти покриттю морозильної камери льодом, – це правильно розташувати продукти в ній. Почніть з логічного розташування, згрупувавши схожі продукти разом. Так вам буде легше знайти те, що вам потрібно, і мінімізувати час, протягом якого дверцята морозильної камери будуть відчинені.

Крім того, обов'язково маркуйте та датуйте всі пакети та контейнери. Нарешті, регулярно перевіряйте прострочені або невикористані продукти та викидайте їх, щоб звільнити більше місця та покращити циркуляцію повітря в морозильній камері.

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Регулярне розморожування

Ще одна корисна порада для запобігання утворенню льоду в морозильній камері – це регулярне розморожування. Кожні кілька місяців, коли шар льоду стає значним, плануйте розмороження. Вийміть усі продукти, потім відключіть морозильну камеру від мережі та обкладіть її рушниками, щоб зібрати воду, яка стікає.

Дайте льоду розтанути природним чином, уникаючи спокуси зішкребти його, оскільки це може пошкодити морозильну камеру. Після того, як лід повністю розтане, протріть внутрішню поверхню і ретельно висушіть її, перш ніж вставляти морозильну камеру в розетку.

Правильне встановлення температури

Підтримка відповідної температури всередині морозильної камери має вирішальне значення для запобігання утворенню льоду. Встановіть температуру в морозильній камері на рівні близько -18°C, щоб продукти заморожувалися належним чином, не викликаючи надмірного утворення льоду. Не встановлюйте занадто низьку температуру, оскільки це може призвести до марного витрачання енергії та перевантаження компресора.

Крім того, переконайтеся, що дверцята морозильної камери щільно закриті, щоб запобігти проникненню теплого повітря, яке може сприяти утворенню льоду.

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