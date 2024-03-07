Як правильно обрати сукню для жінок з пишними формами: яких модних помилок важливо уникати

Вибираючи сукню, важливо уникати поширених модних помилок, які можуть вплинути на загальний вигляд. UAportal розповів, як домогтися більш витонченого і стрункого силуету.

Відмова від одягу великих розмірів

Намагаючись не виглядати товстою, однією з помилок, якої слід уникати при виборі сукні, є вибір одягу великих розмірів. Хоча може здатися, що сукня вільного крою може приховати проблемні зони, насправді вона їх підкреслює і може зробити фігуру більшою, ніж вона є насправді.

Натомість для більш витонченого та стрункого силуету слід обирати сукню, яка добре облягає тіло та підкреслює природні вигини. Крім того, приміряючи одяг, слід приділяти увагу пошуку правильної посадки, а не лише орієнтуватися на етикетку чи розмір.

Вибір неправильної тканини

Ще однією поширеною помилкою при виборі сукні є вибір неправильної тканини. Слід уникати надто цупких або занадто жорстких тканин, оскільки вони можуть привернути увагу до тих ділянок, які, можливо, ви хотіли б приховати.

Натомість краще обирати тканини, які елегантно драпіруються і облягають тіло, створюючи ефект стрункості та витонченості. Такі тканини, як трикотаж, шифон і шовк, можуть стати чудовим вибором для витонченої сукні. Крім того, слід враховувати колір тканини, оскільки темні кольори можуть створювати більш стрункий ефект.

Ігнорування правильної білизни

Нехтування правильною білизною також є значною помилкою при виборі моделі сукні. Неправильно підібрана або непідтримуюча білизна може створити неприємні складки і зіпсувати загальний вигляд.

Важливо інвестувати в білизну, що добре облягає фігуру та підтримує її, згладжує та підкреслює фігуру, гарантуючи, що сукня буде гарно сидіти на тілі. Крім того, слід звернути увагу на декольте сукні і підібрати відповідну спідню білизну, щоб доповнити його.

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Порушення пропорцій

Ігнорування пропорцій – ще одна помилка, яка може зробити образ важчим, ніж він є насправді. Слід уникати суконь із занадто великим об'ємом або занадто великою кількістю деталей, оскільки вони можуть перевантажувати фігуру і додавати непотрібного об'єму.

Натомість варто обирати сукні зі збалансованими пропорціями та чіткими лініями, що створюють витончений і стрункий силует. Крім того, слід звернути увагу на спідницю сукні, оскільки вибір відповідної довжини також може сприяти більш привабливому зовнішньому вигляду.

Ігнорування пошиття та внесення змін

Готові сукні не завжди можуть ідеально сидіти на фігурі, тому віддати їх професійному кравцю для коригування може мати величезне значення. Добре підігнана по фігурі сукня може значно покращити загальний вигляд і зробити фігуру стрункішою. Крім того, врахування загального силуету моделі та розташування швів є важливими деталями, які можна вдосконалити за допомогою переробок.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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