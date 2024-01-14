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Суспільство

Як правильно обрати ліжко: Корисні поради

Владислав Москаленко

Вибір правильного ліжка

UAportal підготував декілька порад, які допоможуть вибрати ліжко. Дізнайтеся про основні моменти, які можуть вплинути на комфорт.

Враховуйте розмір

Розглядаючи ліжко, важливо подумати про розмір кімнати і передбачуване використання ліжка. Для великих кімнат може підійти ліжко розміру "king-size" або "queen-size", в той час як для невеликих приміщень може знадобитися ліжко розміру "twin" або односпальне. Крім того, якщо ліжко призначене для пари, більший розмір може бути зручнішим і забезпечити кращу якість сну.

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Перевірка рівня комфорту

Перш ніж прийняти остаточне рішення, важливо перевірити рівень комфорту ліжка. Слід полежати на матраці щонайменше 10-15 хвилин у тій позі, в якій зазвичай спите, щоб переконатися, що він достатньо зручний. Зверніть увагу на те, як відчуває себе тіло, і чи не пом'якшує матрац тиск на больові точки.

Оцініть каркас ліжка та опору

Міцний каркас і правильна опора мають величезне значення для довговічності та зручності ліжка. Зверніть увагу на матеріал, висоту і стиль каркаса і тип використовуваної опорної системи, наприклад, рейки або пружинний блок. Також слід переконатися, що він сумісний з обраним матрацом, щоб запобігти потенційним проблемам у майбутньому.

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Суспільство