Як правильно обирати штори в кімнату, які ідеально пасуватимуть

Штори є одним з основних елементів інтер'єру. UAportal розповідає, як правильно їх обрати.

Точні виміри вікна

При виборі штор дуже важливо точно виміряти вікна. Знання точної ширини і висоти допоможе вам обрати правильний товар. Повторна перевірка вимірів дозволить уникнути помилок при купівлі штор.

Вибір правильної тканини

Вибір тканини суттєво впливає на функціональність штор. Тканини, такі як шовк або льон, ідеально пропускають природне світло. В той час як оксамит або парча, навпаки захищають від сонячних променів. Подумайте, яку атмосферу ви хочете створити в приміщенні, і відповідно до неї обирайте штори.

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Зверніть увагу на фурнітуру

Не менш важливо правильно обрати фурнітуру для штор. Важливо враховувати тип підвісу, який ви хочете, наприклад, стандартні стрижні, карнизи або декоративні стовпи. Ці деталі відіграють вирішальну роль у функціональності ваших штор, тому треба вибирати їх вдумливо.

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