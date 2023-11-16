Як правильно доглядати за срібними прикрасами: практичні поради

UAportal підготував добірку лайфхаків, які допоможуть вам зберегти красу ваших срібних прикрас. Ці методи допоможуть відновити блиск ваших прикрас у найкоротші терміни.

Ванна з содою

Невеликий посуд потрібно застелити алюмінієвою фольгою. На неї варто покласти срібні прикраси і посипати їх харчовою содою. Далі прикраси потрібно залити окропом до повного занурення.

Потримавши кілька хвилин, прикраси можна вийняти і промити під холодною водою. Потьмяніння повинно зникнути, залишивши срібні прикраси блискучими.

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Використання лимонного соку

Свіжий лимонний сік можна вичавити в миску і замочити в ньому потьмянілі прикраси приблизно на 5-10 хвилин. Кислотні властивості лимонного соку допоможуть розчинити потемніння.

Після цього м'якою зубною щіткою або ганчіркою можна обережно відтерти залишки засобу. Щоб розкрити первісний блиск прикрас, необхідно їх промити водою і висушити насухо.

Лайфхак з крейдою

Покладіть шматочок крейди у місце, де зберігаються прикраси. В результаті крейда поглине вологу і допоможе запобігти потьмянінню.

Це збереже срібні вироби блискучими на довший час. За допомогою цього простого методу можна значно скоротити час і зусилля, що витрачаються на часте чищення та полірування прикрас.

Нагадаємо, часто прикраси зі срібла та деяка біжутерія починають тьмяніти і темнішати. Ми розповіли про легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

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