Як правильно доглядати за взуттям: 3 лайфхаки

Взуття – це не лише частина образу, але й річ, що має практичне застосування. Займаючись рутинними обов’язками, важливо мати під рукою кілька простих, але дуже ефективних лайфхаків, які спростять догляд за взуттям та зроблять його службу тривалішою. UAportal підготував три поради, які стануть у пригоді будь-якій домогосподарці та допоможуть зберегти ваше взуття у відмінному стані.

Як запобігти появі мозолів

Щоб запобігти появі мозолів, на місці п'ят у взутті розмістіть пластирі. Цей простий трюк забезпечує додаткову амортизацію та зберігає ноги щасливими протягом усього дня.

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Гідроізоляційний спрей

Термін служби улюбленого взуття можна продовжити, застосувавши гідроізоляційний спрей. Цей простий у використанні засіб створює бар'єр, який захищає взуття від пошкодження водою, бруду та плям.

Розтяжка у вигляді кубиків льоду

Якщо взуття трохи тісне, можна помістити всередину пакети, наповнені водою, а потім покласти їх у морозильну камеру. Коли вода замерзає, вона розширюється і допомагає розтягнути взуття для ідеальної посадки.

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