Як правильно доглядати за натуральним хутром: 3 корисні лайфхаки

Хутряні вироби здавна цінують за їхню елегантність і здатність прикрашати як гардероб, так і інтер'єр. Однак навіть найменша пляма може знизити їхню привабливість і погіршити загальний вигляд. UAportal розповів про лайфхаки для чищення хутра.

Чим не варто чистити

Не всі засоби для чищення підходять для хутра. Деякі з них містять агресивні компоненти, які можуть порушити цілісність виробу. Уникайте побутової хімії, а також речовин, що містять хлор. Обирайте м'які миючі засоби, спеціально розроблені для делікатних матеріалів.

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Вичісування

Регулярне розчісування є необхідним для підтримання напрямку ворсу хутра. Потрібно використовувати м'які, методичні рухи, щоб випадково не вирвати великі ділянки хутра.

Уникайте прання

Важливо розуміти, що натуральне хутро ні в якому разі не можна прати, ні вручну, ні в пральних машинах. Природні олії, присутні в хутрі, допомагають зберегти його еластичність і витонченість, але прання може призвести до їх випаровування.

Шкіра, яка утримує дорогоцінне хутро на місці, може стати грубою і схильною до розтріскування, що значно скоротить термін служби виробу. Не менш важливо захищати хутро від надмірного нагрівання.

Нагадаємо, ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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