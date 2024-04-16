Як правильно доглядати за ламінатом: 5 корисних порад

Ламінат вимагає особливого догляду, щоб зберегти його зовнішній вигляд. UAportal розповів, що використання правильних методів має важливе значення для його довговічності.

Правильна техніка прибирання

Використання вологої, а не мокрої швабри – це ключ до збереження чистоти ламінованої підлоги без її пошкодження. Крім того, використання миючого засобу зі збалансованим рівнем рН запобіжить пошкодженню поверхні.

Запобігання подряпинам

Щоб запобігти подряпинам, важливо використовувати повстяні накладки на ніжках меблів, які контактують з підлогою. Це забезпечить відсутність прямого контакту абразивних матеріалів з поверхнею.

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Захист від вологи

Ламінат вразливий до води, тому важливо тримати його подалі від вологих місць. Використання килимків у дверних отворах або в місцях, де може бути вода, наприклад, біля раковин, допоможе запобігти пошкодженню поверхні.

Регулярне прибирання

Регулярне підмітання підлоги допоможе запобігти накопиченню бруду та сміття. Крім того, використання швабри з мікрофібри для миття також допоможе зберегти її зовнішній вигляд.

Уникайте агресивних хімічних засобів

Під час чищення ламінованої підлоги важливо уникати використання агресивних хімічних речовин. Вибирайте м'які миючі засоби та швабру, щоб не пошкодити поверхню.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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