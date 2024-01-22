Як правильно доглядати за чорним одягом, щоб він не втратив колір: Три дієві поради

Коли справа доходить до збереження кольору чорного одягу, певні кроки можуть суттєво змінити ситуацію. UAportal розповів про правильні методи прання, рекомендації з догляду та практики зберігання.

Сортування

Щоб запобігти потраплянню кольору на інші речі, чорний одяг слід сортувати окремо, особливо нові речі під час перших кількох прань. Також важливо дотримуватися інструкцій з догляду, зазначених на етикетках, щоб забезпечити належний догляд і довговічність чорної тканини. Це може включати ручне прання або використання делікатного режиму пральної машини, щоб уникнути надмірного стирання, яке може призвести до вицвітання.

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Використання оцту та солі

При пранні чорного одягу можна додати чашку оцту в полоскання, оскільки він може діяти як закріплювач кольору, допомагаючи запобігти вицвітанню. Крім того, додавання чайної ложки солі в воду для прання може працювати як підсилювач кольору чорної тканини.

Зберігання та догляд

Для збереження кольору чорного одягу важливе значення має правильне зберігання. Бажано вішати такі речі в прохолодній темній шафі з достатньою вентиляцією, щоб запобігти появі затхлого запаху і потенційній зміні кольору. Крім того, використання освіжувачів для тканини замість багаторазового прання може допомогти зберегти колір і цілісність одягу протягом тривалого часу.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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