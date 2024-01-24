Як правильно прати парасольку: 3 корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, як правильно прати парасольку. Дізнайтеся як ефективно видаляти бруд і кіптяву, не завдаючи шкоди тканині.

Замочування в мильному розчині

Щоб правильно випрати парасольку, великий таз або ванну наповнюють теплою мильною водою. Потім акуратно опускають її у воду і залишають замочуватися приблизно на 15-20 хвилин.

Після замочування м'якою щіткою чистять тканину парасольки, щоб видалити будь-який бруд або кіптяву. Після чищення парасольку ретельно промивають чистою водою і дають їй повністю висохнути на повітрі, перш ніж використовувати її знову.

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Ополіскування оцтовим розчином

Ще один ефективний метод прання парасольки – створення ополіскуючого розчину з використанням рівних частин води і білого оцту.

Це допомагає видалити залишки мила, а також діє як природний освіжувач для парасольки. Після ополіскування оцтовим розчином парасольку знову промивають чистою водою і дають їй ретельно висохнути на повітрі.

Спрей для захисту тканини

Щоб зберегти чистоту парасольки на довший час, після ретельного чищення та сушіння нанесіть на неї захисний спрей для тканини. Цей спрей утворює захисний бар'єр на парасольці, роблячи її більш стійкою до бруду, води та плям.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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