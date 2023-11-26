Як правильно прати штори, аби вони не збіглися: поради досвідчених господинь

Багато хто з нас стикався з проблемою деформації штор після прання. Хоча це є поширеним явищем, існують способи мінімізувати подібні випадки. UAportal дає поради, які допоможуть зберегти ваші штори після прання.

Щоб уникнути неприємностей, ключовим моментом є дотримання рекомендацій виробника. Кожна тканина має свої вимоги, і старанне їх дотримання може вберегти вас від неприємних сюрпризів.

Льон

У випадку з льоном бажано використовувати виключно м'який мильний розчин для ручного прання. Якщо ж машинного прання не уникнути, скористайтеся пральними капсулами або рідким миючим засобом. Підтримуйте температуру води 40 градусів Цельсія, щоб забезпечити збереження цілісності тканини.

Бавовна

Бавовняні штори можуть деформуватися, якщо під час прання піддавати їх температурі вище 50 градусів. Крім того, високий віджим може посилити проблему. Щоб запобігти зсіданню, краще зменшити температуру води і вибрати помірну швидкість віджиму.

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Оксамит

Оксамит вимагає особливого догляду під час прання. Не використовуйте температуру вище 30 градусів і не віджимайте та не викручуйте тканину. Замість цього дайте їй висохнути в горизонтальному положенні, щоб запобігти зміні розміру.

Делікатні тканини

Делікатні тканини потребують особливої обережності. Використовуйте спеціальний мішок для прання, призначений для делікатних речей, і переконайтеся, що температура знижена. Також важливо обирати засоби для прання, які утворюють мінімальну піну, оскільки надмірне піноутворення може негативно вплинути на ці тканини.

Нагадаємо, штори є не тільки елементом декору, але й функціональним виробом, який захищає вікна від сонячних променів і поглядів ззовні.

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